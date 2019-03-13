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    Тарифи на тепло і гарячу воду для киян зростуть з 1 травня

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    Тарифи на тепло і гарячу воду для киян зростуть з 1 травня

    «Київтеплоенерго» і КМДА обговорили майбутнє підвищення тарифів

    КП «Київтеплоенерго» оприлюднило проект тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «населення» та на послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні установи», «інші споживачі» «релігійні організації», «управителі багатоквартирних будинків» з 1 травня 2019 року.

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    Аргументи на користь підвищення на майже 100 гривень вартості опалення та на 10 гривень гарячої води від цього підприємства, як зазвичай, спираються на підвищення ціни на газ, воду від «Київводоканалу» й таке інше. Окремо в нових тарифах не забули врахувати компенсацію комунальному підприємству тих збитків, коли кияни у листопаді й грудні платили за старими тарифами за тепло,  хоча ціна на газ у державі вже була підвищена.

    Джерело: Вечірній Київ

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