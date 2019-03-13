Тарифи на тепло і гарячу воду для киян зростуть з 1 травня графіка



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«Київтеплоенерго» і КМДА обговорили майбутнє підвищення тарифів

КП «Київтеплоенерго» оприлюднило проект тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «населення» та на послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні установи», «інші споживачі» «релігійні організації», «управителі багатоквартирних будинків» з 1 травня 2019 року.

«Київтеплоенерго» разом з Київською міською держадміністрацією провели обговорення майбутнього підвищення тарифів на свої послуги.

Аргументи на користь підвищення на майже 100 гривень вартості опалення та на 10 гривень гарячої води від цього підприємства, як зазвичай, спираються на підвищення ціни на газ, воду від «Київводоканалу» й таке інше. Окремо в нових тарифах не забули врахувати компенсацію комунальному підприємству тих збитків, коли кияни у листопаді й грудні платили за старими тарифами за тепло, хоча ціна на газ у державі вже була підвищена.

Джерело: Вечірній Київ