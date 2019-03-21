Євросоюз готовий надати України другий транш - €500 млн — Маркарова



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У Мінфіні припускають, що не встигнуть отримати макрофінансову допомогу від Євросоюзу до кінця березня 2019 року

Європейські колеги високо оцінили прогрес України щодо виконання програми, необхідної для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у сумі 500 млн євро, а також підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов‘я. Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Зранку (20 березня - ред.) засідання Кабміну і нарада з макрофінансової допомоги ЄС з прем’єр-міністром, а вже ввечері - міні-саміт в Брюсселі з делегацією на чолі з президентом України Петром Порошенком з президентами Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту, з представниками Єврокомісії. Європейські колеги високо оцінили прогрес щодо виконання програми, необхідної для другого траншу макрофінансової допомоги, а також підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов‘я», - написала Маркарова.

Як повідомлялося, у Міністерстві фінансів припускають, що не встигнуть отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу до кінця березня 2019 року.

У Міністерстві фінансів розраховували, що 500 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу Україна може отримати наприкінці березня, якщо виконає необхідні для цього умови.

Раніше, 11 грудня, ЄС перерахував перший транш кредиту в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Ця програма є важливою для України, адже, що дає змогу в стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов’язаннями держави.