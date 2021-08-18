Евакуація українців із Кабулу: Кулеба повідомив важливі деталі

На базі у Кабулі перебувають колишні військовослужбовці,як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН

Кулеба запевнив, що «хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефононної розмови з одним з 12 українців, які перебувають на військовій базі поблизу Кабула, домовився про координацію дій задля їхнього безпечного повернення в Україну. Про це міністр Кулеба повідомив на сторінці у Facebook.

«Щойно я переговорив телефоном з одним з 12 наших громадян на військовій базі поблизу Кабула. У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім‘я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати. «Я пишаюся своєю країною», – сказав він мені. Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії», – написав Кулеба.

Він додав, що надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього – спокою і координації, і по пунктах спростував неправдиві повідомлення про «12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані».

1. Їх кинули – брехня. З ними з самого початку кризи був встановлений зв’язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані.

2. Всіх вивезли, одні українці залишилися – брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці – молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази м неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання.

3. Нашим погрожують – брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.

4. Це наші військовослужбовці в Афганістані – брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про «військовослужбовців».

Кулеба запевнив, що «хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі».

«За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку. Ще раз – для мене і усього МЗС достатньо двох слів «Громадянин України», щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку... Усіх фанатів історії про те, що держава Україна кинула своїх, прохання не турбувати. Ми своїх не кидаємо», – наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, іноземні журналісти та дипломати із захоплення зустріли новину про те, що Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч з неділі на понеділок евакуювати літак людей, своїх та іноземців, з пекла кабульського аеропорту в час, коли майже ніхто не міг звідти вирватися.

Наразі в аеропорту Кабула перебуває другий український літак.

Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.