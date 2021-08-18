Російський Талібан не такий успішний, як в Афганістані

У Росії правлячі злодюги приватизували дискурс кровопивців

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Источник в посольстве РФ в Кабуле сообщил РИА, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан на вертолете, набитом деньгами. Российские власти злорадствует по поводу краха коррумпированного афганского режима, однако сами сочетают худшие черты, как его самого, так и талибов. Гражданская война в Афганистане была войной ворюг с кровопийцами (по Бродскому). Кровопийцы предсказуемо победили.

В России ворюги и кровопийцы – в одном флаконе. Вся правящая верхушка от Путина и Шойгу до каких-нибудь провинциальных ФСБешных и полицейских руководителей – кровопийцы и ворюги одновременно. Конфликта между ними нет, не могут же люди конфликтовать сами с собой. В этом секрет путинской политической стабильности.

Основная оппозиционная сила коррумпированным авторитарным режимом (ворюгам) в развивающихся странах – чаще всего не демократы и либералы, а клерикалы-архаики (кровопийцы). Первые же свободные выборы после арабской весны в Египте и других странах выиграли исламисты. Население, уставшее от коррупции и произвола чиновников, клюет на демагогию религиозных фанатиков.

В России правящие ворюги приватизировали дискурс кровопийц. Он стал государственной идеологией, основанной на ксенофобии, культе войны и ненависти, патриархальной архаике и религиозном мракобесии. Большинство кровопийц стройными рядами пошли обслуживать власть. Остальных, наиболее буйных из этой среды (типа Тесака) просто уничтожили.

Талибы, иранские аятоллы и другие исламистские движения вышли из медресе и мечетей. РПЦ – идеологический департамент путинской администрации и одновременно самая большая торговая сеть в стране. Оттуда могут выйти только лавочники и провластные пропагандисты. Тех, кто проявляет хотя бы минимальную строптивость из РПЦ мгновенно изгоняют.

То, что кровопийцы в России еще и ворюги, не дает им полностью сосредоточиться на своих кровавых делах, ведь ещё и воровать надо успевать. Православный талибан в России давно у власти, но он безнадежно коррумпирован и, поэтому, не столь удачлив.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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