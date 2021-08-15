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    Байден пригрозив талібам і направив п'ять тисяч і військових в Афганістан

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    Байден заявив, що таліби отримають військову відповідь у разі загрози посольству США в Афганістані - Байден пригрозив талібам і направив п'ять тисяч і військових в Афганістан
    Байден заявив, що таліби отримають військову відповідь у разі загрози посольству США в Афганістані
    Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

    Байден доручив збройним силам і розвідці зберігати пильність і протистояти майбутнім терористичним загрозам

    Президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

    Глава держави також прийняв рішення направити п'ять тисяч і солдат в ісламську республіку, щоб забезпечити безпечну евакуацію диппрацівників.

    Лідер також доручив збройним силам і розвідці зберігати пильність і протистояти майбутнім терористичним загрозам.

    Байден доручив держсекретареві США Ентоні Блінкену підтримати президента Афганістану Аршафа Гані та інших представників влади в їх прагненні запобігти кровопролиттю і домогтися політичного врегулювання.

    Глава Держдепартаменту буде взаємодіяти з ключовими регіональними зацікавленими сторонами.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: США ООН Афганістан Талібан президент солдат Ентоні Блінкен
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    Байден пригрозив талібам і направив п'ять тисяч і військових в Афганістан