Байден пригрозив талібам і направив п'ять тисяч і військових в Афганістан

Байден заявив, що таліби отримають військову відповідь у разі загрози посольству США в Афганістані

Байден доручив збройним силам і розвідці зберігати пильність і протистояти майбутнім терористичним загрозам

Президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Глава держави також прийняв рішення направити п'ять тисяч і солдат в ісламську республіку, щоб забезпечити безпечну евакуацію диппрацівників.

Лідер також доручив збройним силам і розвідці зберігати пильність і протистояти майбутнім терористичним загрозам.

Байден доручив держсекретареві США Ентоні Блінкену підтримати президента Афганістану Аршафа Гані та інших представників влади в їх прагненні запобігти кровопролиттю і домогтися політичного врегулювання.

Глава Держдепартаменту буде взаємодіяти з ключовими регіональними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.