Резонансна смерть школяра: керівника поліції Прилук відсторонили



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Сьогодні жителі Прилук палили шини під відділком поліції, вимагаючи розслідувати загадкову смерть підлітка

За наказом голови Національної поліції начальника Прилуцького відділу поліції відсторонено від виконання службових обов‘язків

Розслідуванням смерті 14-річного хлопця, знайденого на залізничній колії у Прилуках, займатиметься Головне слідче управління Національної поліції.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, окрім того, керівника місцевої поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

«Максимально об‘єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця - таке завдання я поставим кращим слідчим центрального апарату. Тож завтра усі матеріали кримінального провадження будуть передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників», - зазначив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Зазначається, що за наказом голови Національної поліції начальника Прилуцького відділу поліції відсторонено від виконання службових обов‘язків.

Нагадаємо, у п’ятницю жителі Прилук другий день штурмували поліцію, вимагаючи розслідувати загадкову смерть підлітка. Обурені містяни палали під відділком поліції шини.

Раніше сектор комунікації ГУНП повідомляв, що 14-річний підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці й загинув під колесами потяга сполученням «Ніжин – Гребінка». Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Батько Дениса не погодився з висновком поліції. Він переконаний, що його сина вбили й після того поклали на колії. Те, що хлопчина лежав там скручений бубликом, був уже холодний і весь у синцях, розповів машиніст, який витягував Дениса з-під потяга.

Крім того, батько провів власне розслідування і знайшов кров далеко від місця, де нібито загинув його син. Зараз батьки та їхній адвокат вимагають проведення повторної експертизи.