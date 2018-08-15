Результати опитування: у Гриценка, Ляшка і Рабіновича найкращі шанси додати голосів виборців



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Шість партій проходять до Верховної Ради, перша трійка президентських лідерів змінилася

Згідно з опитуванням, проведеним на початку серпня 2018 року, якщо парламентські вибори в Україні відбудуться «цієї неділі», до українського парламенту пройдуть шість партій.

Про це свідчить опитування, проведене Міжнародним дослідницьким центром BURI (Бельгійсько-Український науково-дослідний інститут).

Так, найбільша підтримка українських виборців, згідно з результатами соцопитування, буде надана партії «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко (11,2%), «Громадянській позиції» Анатолія Гриценка (9,3%), партії «Опозиційний блок» (лідер Юрій Бойко) (7,6%), партії «За життя» Вадима Рабіновича (6,9%), партії «БПП-Солідарність» діючого президента України Петра Порошенка (6,5%) та Радикальній партії на чолі з Олегом Ляшком (6,1%).

Опитування відносно політичних уподобань в Східній Україні (Харківська область та райони Донецької та Луганської областей, що підконтрольні Україні) показало, що найбільш популярними політиками тут є Вадим Рабінович та Юрій Бойко. Якщо президентські вибори відбудуться «цієї неділі», то відповідно за них проголосують 15,2% та 12,6%. За ними йдуть Юлія Тимошенко (9,2%), Петро Порошенко (8,3%) та Анатолій Гриценко (4,5%). Опитування включало прізвища політиків, які, швидше за все, братимуть участь у виборах.

Всупереч попереднім результатам, отриманим навесні, 5-ти відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до Верховної Ради, не долають деякі партії, наприклад, «Самопоміч» (3,6%).

37% опитаних українців однозначно готові голосувати на президентських виборів, хоча вони і не були готові назвати кандидата, якого вони підтримали б. Між тим, аналіз так званого антирейтингового питання «Назвіть політичну партію, за яку ви ніколи не проголосуєте?» (таблиця 3), дає підстави говорити що з цих 37% голоси відходитимуть до тих політичних сил, які найменше дратують електорат та мають відносно низький рейтинг антипатій людей. Зокрема, це партії «За життя» на чолі з Вадимом Рабіновичем (антирейтинг 35%), «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (антирейтинг 34 %) та Радикальна партія Олега Ляшка (антирейтинг 59%). Мінімальну підпитку з числа тих, хто поки не визначився, мали б, відповідно «Оппоблок» Юрія Бойка (антирейтинг 79%), БПП (атирейтинг 71%) та «Батьківщина» Юлії Тимошенко (антирейтинг 66 %).

Результати опитування були представлені Міжнародним дослідницьким центром BURI (Бельгійсько-Український науково-дослідний інститут). Дослідження проводилося 25-31 липня 2018 року. Загальна кількість респондентів становить 2048 осіб (репрезентативна вибірка). Метод опитування - прямі інтерв'ю. Похибка становить не більше 2,3%.

Результати опитування показані в таблицях нижче.

Джерело: Gazeta.ua