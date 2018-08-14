Конгрес США оприлюднив деталі законопроекту про нові санкції щодо Росії



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Законопроект містить як політичні заяви, так і перелік конкретних заходів, які законодавці пропонують ухвалити у відповідь на дії РФ

На сайті Конгресу США у вівторок опублікували проект закону про посилення санкцій проти Росії, внесений раніше групою сенаторів від Республіканської та Демократичної партій на чолі з сенатором Ліндсі Гремом.

Документ «про захист безпеки Америки від агресії Кремля», був розроблений незабаром після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня. Він містить як політичні заяви, так і перелік конкретних заходів, які законодавці пропонують ухвалити у відповідь на дії Росії.

У законопроекті йдеться, що Сполучені Штати не визнають анексії Росією Криму – за зразком Декларації 1940 року про невизнання анексії Радянським Союзом країн Балтії. Також документ забороняє адміністрації США вживати заходів, спрямованих на вихід країни з НАТО.

В окремих розділах законопроекту на Росію покладається відповідальність за застосування хімічної зброї (мова йде про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері), за кібератаки і за втручання у вибори президента США в 2016 році, а також висловлюється думка, що Росія могла вчиняти у Сирії воєнні злочини.

Законопроект передбачає, що через трохи більше 180 днів після його ухвалення президент США повинен ввести санкції проти «політиків, олігархів та інших осіб, які здійснюють нелегальну і корупційну діяльність в інтересах президента Російської Федерації Володимира Путіна». Санкції повинні бути впроваджені і стосовно членів сімей цих осіб і організацій, пов'язаних з Путіним.

Законопроект також передбачає заборону на інвестиції понад 250 мільйонів доларів в енергетичні проекти поза територією Росії, в яких беруть участь пов'язані з державою російські компанії. Заборонені та інвестиції у видобуток нафти в Росії. Документ передбачає серйозні обмеження на трансакції, пов'язані з російським суверенним боргом. Інвесторам буде заборонено купувати російські держоблігації з терміном обігу більше 14 днів. Законопроект передбачає фактичну заборону на роботу в США найбільших російських банків, включаючи «Сбербанк», «Внешэкономбанк», ВТБ, Газпромбанк.

Нагадаємо, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.