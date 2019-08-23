Російський омбудсмен прибула до Києва



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23 серпня Москалькова перебуває з візитом у Києві

У посольстві РФ у Києві заявили, що візит Москалькової до України триватиме один день

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова у п’ятницю, 23 серпня, перебуває в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі омбудсмена.

«Сьогодні вночі Тетяна Миколаївна вилетіла до Києва, перебуває зараз там», - зазначили в пресслужбі в п'ятницю.

Про мету візиту омбудсмена в Київ у пресслужбі не повідомили, заявивши, що їм про це нічого невідомо.

У посольстві РФ у Києві заявили, що візит Москалькової до України триватиме один день.

«Так, є інформація, що вона буде. Візит на один день», - повідомили в посольстві. Натомість мету візиту російського омбудсмена не уточнили.

Нагадаємо, 23 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії та Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, зокрема питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Російські ЗМІ пишуть, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін нині на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не треба гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох звинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялося, що в московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Джерело: Інтерфакс-Україна