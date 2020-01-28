Стала відома кількість жителів Донбасу, які отримали російське громадянство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В МВС РФ стверджують, що російська влада щодня отримує по 1-1,5 тис. заявок на громадянство від жителів Донбасу

У 2019 російський паспорт отримали 227 тис. жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей. Про це повідомила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії генерал-майор поліції Валентина Казакова, пишуть рос ЗМІ.

За словами Казакової, російська влада щодня отримує по 1-1,5 тис. заявок на громадянство від жителів Донбасу. Документи приймаються в Ростові в окремому підрозділі МВС, а також в додаткових пунктах. «Ми виїжджаємо і в Ростов, і на ці пункти, де видаються документи, і не чуємо нічого, окрім слів подяки», - сказала Казакова.

Вона зазначила, що МВС планує спростити процедуру отримання громадянства і розширити держпрограму переселення співвітчизників, поширивши її на 80 регіонів.

«Держпрограма повинна мати ексклюзивний характер. Ми вважаємо, що великі зусилля будуть спрямовані на Далекий Схід - території, які є пріоритетними », - уточнила генерал-майор, додавши, що зараз переселенці на Далекий Схід отримують по 240 тис. рублів підйомних на одну людину. У майбутньому можливе введення пільг на одержання або придбання житла.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Як зазначається в тексті указу, таке рішення прийнято президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону №62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ».



