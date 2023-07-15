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«Готові летіти й битися проти Путіна». Головний маршал авіації Британії здивував заявою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Готові летіти й битися проти Путіна». Головний маршал авіації Британії здивував заявою
Річард Найтон
фото: міноборони Британії

Британські пілоти мають реальний потенціал здолати росіян у повітрі

Королівські військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії готові протистояти Росії у повітряних боях. Про це заявив головний маршал авіації сер Річард Найтон, який нещодавно став головнокомандувачем британських ВПС, передає Daily Express.

«Ми готові летіти й битися, і вони програють», – заявив маршал у контексті незаконного вторгнення Росії в Україну під час інавгураційної промови на Глобальній конференції начальників авіації та космонавтики штабу ВПС.

Крім того, Найтон на тлі побоювань щодо скорочення збройних сил Великої Британії наголосив на важливості чіткого повідомлення противникам про те, що Королівські ВПС мають реальний потенціал протистояти їм у повітрі.

Нагадаємо, британський уряд виділив 65 млн доларів на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні. До того ж у межах нового траншу підтримки Британія та члени G7 нададуть на потреби Збройних сил України тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

До слова, британська розвідка вважає, що спроба повстання ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина посилила параною російської влади. Ймовірно, саме тому було скорочено програми морського параду у Петербурзі. 

Як відомо, Китай намагався проникнути в британські спецслужби зі своїми шпигунами в межах «плідної та агресивної» шпигунської кампанії. 

Також повідомлялося, що Бен Воллес обдумує можливість залишити посаду міністра оборони Британії.

Теги: Велика Британія росія авіація

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