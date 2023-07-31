Ворог готується до атаки та починає підтягувати стратегічну авіацію – «Південь»

Цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв у морі за дві-три години

Російські загарбники можуть готуватись до потужних атак. Наразі спостерігається, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином, окупанти готуються до певних маневрів. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, зараз ворог також намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю. Але кількість снарядів в них менша і вони відчувають снарядний голод,

Окрім цього, цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв у морі за дві-три години. Однак у пунктах базування вони абсолютно готові і виведення може відбутись протягом години.

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«Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі – ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.