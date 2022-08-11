РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі

Росія готує «акцію» : розвідка розкрила ворожі плани

У Росії готують інформаційну «акцію», спрямовану на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається, що адміністрація президента РФ погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами.

«Її головним завданням стане втілення інформаційної «акції», спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи», – сказано в повідомленні.

За інформацією ГУР МО, за задумом авторів «акції», буде «створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого «Фонду Зеленського» на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ долучитися до його «діяльності».

«Планується створення та подальша публікація «асортиментної лінійки Фонду» та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом «мережевого маркетингу». Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі», – сказано в повідомленні.

У ГУР МО зазначають, що станом на 10 серпня основні підготовчі заходи до запуску цього проєкту завершені, зокрема, створено сайт Фонду; підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду; створено базу так званих «мережевих лідерів» та блогерів для подальшого поширення матеріалів; підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

У розвідці зазначають, що найближчим часом очікується повноцінний «запуск» проєкту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.

«Закликаємо міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел», – зазначає розвідка.

Нагадаємо, британська розвідка прогнозує, що починається нова фаза війни РФ проти України.