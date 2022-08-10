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Зеленський розповів, як швидше закінчити війну: звернення (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів, як швидше закінчити війну: звернення (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Зеленський під час вечірнього звернення 10 серпня відреагував на обстріл Дніптропетровщини

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ та наша розвідка та правоохоронці не залишить обстріл Дніпропетровщини без відповіді. Президент сказав, що загинуло 13 людей. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Збройні Сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна», - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що чим більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку України.

«Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, потрібно більше результатів. Щоб переконати. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни», – підкреслив президент.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому.

Перед цим, у ніч на 6 серпня, окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів.

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