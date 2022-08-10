Зеленський закликав українців активізувати дії з вигнання окупантів

Президент запевнив, що російські окупанти втечуть з усіх тимчасово окупованих територій держави

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів окупованих територій передавати будь-яку важливу інформацію про окупантів українським спецслужбам та військовим. Про це глава держави сказав у відеозверненні.

«Третя річ. Хочу сказати її саме зараз мешканцям тимчасово окупованої території. Хоч би що обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. У кращому разі. Якщо встигнуть», – запевнив Зеленський.

Він нагадав, як ЗСУ вигнали російську армію з північних областей, з острова Зміїного.

«Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму... І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це», – закликав президент.

Він також попросив допомагати українцям на окупованій території, які залишилися самі чи без звʼязку.

«Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів», – сказав Зеленський.

Глава держави поінформував, що провів цього дня кілька важливих нарад, зокрема щодо програми швидкого відновлення звільнених територій.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ та наша розвідка та правоохоронці не залишить обстріл Дніпропетровщини без відповіді. Президент сказав, що загинуло 13 людей.

Глава держави зазначив, що чим більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку України.