Зеленський анонсував конференцію міністрів оборони країн-партнерів

В Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України

11 серпня у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорять питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«В Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи», - зазначив глава держави.

Як наголосив Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.

Нагадаємо, ЗСУ вразили ворожий склад боєприпасів в окупованому Генічеську.

Кілька днів тому ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога.