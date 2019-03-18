РФ перекинула до окупованого Криму бомбардувальники Ту-22М3



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Росіяни перекинули Ту-22М3 до окупованого Криму

Країна-агресор продовжує перекидати військову техніку в окупований Крим

У відповідь на американську ПРО в Румунії окупанти перекинули до Криму бомбардувальники Ту-22М3. Про це в понеділок, 18 березня, заявив глава комітету Ради федерації з оборони та безпеки і колишній командувач ВПС РФ Віктор Бондарєв, повідомляє РІА Новини.

«Цей крок кардинально змінив баланс сил в регіоні», - сказав Бондарєв.

Він підкреслив, що розгорнуті в анексованомц Криму бомбардувальники будуть модернізовані протягом декількох років, це дасть можливість ураження систем ППО і ПРО «в будь-якій точці Європи».

«Радіус бойової дії Ту-22М3, дальність крилатих ракет на його борту дозволяють нести боєзаряд у будь-яку точку Європи, тим самим вражаючи будь-який об'єкт ворожих систем ПРО і ППО, а з урахуванням його модернізації протягом декількох наступних років до рівня М3М і оснащення новими типами авіаційних засобів ураження зробить його універсальним засобом для ударів по всіх типах цілей на віддаленні в тисячі кілометрів», - розповів колишній військовий.

Бондарєв повідомив, що тепер в окупованому Криму базується «сильне угруповання військ, яке постійно зміцнюється». Так, на анексованому півострові росіяни вже розгорнули ЗРК С-300 і С-400, Бук-М2, Панцир-С1, ОТРК Іскандер двох модифікацій.

Представник країни-агресора зазначив, що з розвитком військового потенціалу регіону упор робиться і на будівництві берегових оборонних споруд.

Бондарєв також виключив затримання російських кораблів, так як розміщенні в Криму ракетні комплекси Іскандер «всеохоплююче контролюють узбережжя Чорного моря на всій його довжині, включаючи Босфор».