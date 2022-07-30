РФ стягує військову техніку до кордонів України (знімки з космосу)

Територія Бєлгородської області РФ активно використовується російськими військовими для обстрілів України

Російська загарбницька армія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Це зафіксував супутник Planet Labs, повідомляє Радіо Свобода.

На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем», видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Як відомо, територія Бєлгородської області РФ активно використовується російськими військовими, про що неодноразово повідомляв Генштаб України. Зокрема, що саме з її території російська армія веде активні бойові дії. Зокрема спроби використання засобів радіолокаційної боротьби, запуски ракет «Іскандер» та інші.

Нагадаємо, триває 157-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.