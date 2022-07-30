Банкова очікує наступу окупантів на півдні: названо терміни

Арестович прогнозує на півдні України лиху бійку у стилі громадянської війни

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські війська будуть готові до нового наступу на півдні України на початку серпня. Про це він сказав в ефірі Фейгін live.

За його словами, що окупанти стягують сили з північного сходу на південь.

«Відбувається гігантський фізичний переворот, вони з північного сходу України зміщуються на південь. Думаю, що вони будуть готові до наступу до 5-6 серпня. Підуть уперед, а ми метелитимемо. Там буде лиха бійка у стилі громадянської війни у 1918—1920 роках. Війна з елементами маневрів степом, проривами тощо», – зазначив він.

За його словами, на півдні російські резерви зіткнуться з підготовленими українськими резервами.

«Це не означає, що вона закінчиться, але це буде подібність до Курської дуги. Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати ой як довго. У мене прогноз на те, що ми виграємо», – додав Арестович.

До слова, минулої доби на південних рубежах українська авіація завдала 7 ударів по окупантах.