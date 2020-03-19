Рідному брату Андрія Єрмака знайшли заняття у Чорнобильській зоні? документ



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Денис Єрмак, брат новопризначеного очільника Офісу президента

Денис Єрмак увійшов до числа радників керівниці Держагентства з управління Чорнобильською зоною

Денис Борисович Єрмак, повний тезка рідного брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака, увійшов до «консультативної ради з питань проведення фахових консультацій» Держагентства з управління Чорнобильською зоною у лютому цього року. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «Берегиня Чорнобилю». Хто насправді тепер керує Зоною відчуження».

Зазначається, саме у лютому теперішня керівниця Держагентства Катерина Павлова сформувала «консультативну раду» у відомстві, яке несподівано очолила, попри результати кадрового конкурсу. Нова керівниця агентства, яка працює у статусі в. о., раніше у цій же структурі займалася піаром.

Також у матеріалі йдеться про те, що крім своїх родинних зв’язків із керівником Офісу президента Денис Єрмак відомий також тим, що є керівником організації «Українське бюро національного розвитку» та бере участь у розробці Інвестиційного кодексу, який, за його словами, начебто має вноситися до Верховної Ради.

«Чим займається цей чоловік у зоні відчуження – питання відкрите», - наголошується у матеріалі.

До відома, очолювана Денисом Єрмаком організація «Українське бюро національного розвитку» здійснює науково-технічне обґрунтування ідей, що подаються до Офісу президента та уряду.

Організація діє з листопада 2019 року на основі указу президента України № 837 від 8 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави».

Бюро розробляє, адаптує і проводить науково-технічне та економічне обґрунтування проектів, що «мають важливе значення для України з їх подальшим поданням і використанням в державних структурах».