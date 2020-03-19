Кадровий скандал в уряді. Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад



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Катерина Павлова є фігуранткою розслідування НАБУ

35-річна Катерина Павлова займалась піаром Держагентства з управління Чорнобильською зоною, а потім очолила його

Новопризначена тимчасова керівниця Державного агентства України з управління зоною відчуження 35-річна Катерина Павлова є фігуранткою розслідування НАБУ про продаж посад. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «Берегиня Чорнобиля». Хто насправді тепер керує Зоною відчуження».

Зазначається, що протягом останніх двох років Павлова керувала відділом міжнародного співробітництва та піару Держагентства. Минулого року вонас двічі – у листопаді та в грудні – взяла участь у конкурсі на посаду голови Держагентства.

У статті йдеться про те, що якраз у листопаді минулого року Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо підкупу працівника Офісу президента задля сприяння призначенню на посаду голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. «У провадженні, це слідує із оприлюднених документів, Павлова фігурує як зацікавлена у призначенні особа, а дві її впливові подруги – директор департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля та колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича – як зацікавлені у отриманні неправомірної вигоди у розмірі $200 тис. за сприяння в такому призначенні», - повідомляється у матеріалі.

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«Главком» пише, що обох подруг Павлової затримувало НАБУ, але майбутнє цього відомства зараз в тумані, тож є небезпека, що це провадження так і не буде доведене до суду, водночас, Павлова продовжує керувати стратегічним відомством.

У статті відзначається, що новий уряд може призначити нового «в.о.» до проведення нового конкурсу, оскільки у Павлової згодом спливає її «тимчасовий» термін. «Загалом «кейс» Павлової ще раз підтвердив, що конкурсні відбори, які вважались панацеєю, себе дискредитували. Їх можна зупиняти та скасовувати, оголошувати по-новому, поки вибір не буде зроблено на користь потрібних персон. Або призначати поза конкурсом недосвідчених «в.о.», які в своєму підвішеному статусі будуть виконувати забаганки «старших товаришів», - робить висновок автор матеріалу

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