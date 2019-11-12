Директор «Укрспирту» Блескун звернувся до правоохоронців



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Виконувач обов'язків директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун

Блескун наполягає на демонополізації ринку спирту

Підприємства Концерну і ДП «Укрспирт» вимагають інвестицій для забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, декриміналізації та збільшення обсягів виробництва.

Про це заявив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

«Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь, гальмує розвиток, перешкоджає залученню нових технологій, а також сприяє масштабній корупції та активній діяльності криміналітету», - повідомляється на сайті ДП «Укрспирт» з посиланням на в.о. Директора ДП «Укрспирт» Сергія Блескуна.

Державне підприємство «Укрспирт» закликає правоохоронні органи консолідувати зусилля у боротьбі з контрафактною спиртової продукцією та корупцією у галузі загалом. Нове керівництво ДП «Укрспирт» готове активно сприяти в оперативних заходах та розробці законодавчих ініціатив, повідомляється на сайті ДП «Укрспирт».

«Демонополізація спиртової галузі, озвучена Міністром економічного розвитку Тимофієм Милованова, – це єдина дієва і перспективна стратегія для галузі. «Укрспирту» необхідні стратегічні інвестори, які принесуть капітал і нові технології. Це буде можливим лише у разі демонополізації державних підприємств і створення конкурентного середовища в галузі. Який би опір не чинили опоненти цієї стратегії, як би не залякували, ринок все ж буде відкритий для нових інвестицій», заявив Блескун.

За його словами, сьогодні дуже легко розпізнати корупціонера: кожен, хто репетує, що «всю галузь поріжуть на металобрухт, а працівників підприємств викинуть на вулицю», і є тим корупціонером, який боїться втратити свій кримінальний прибуток.

«У результаті демонополізації, в галузь прийдуть стратегічні інвестори, котрі реконструюють морально застарілі та відпрацьовані основні засоби виробництва. Будуть створені нові робочі місця, а державна казна отримає податки від акцизних зборів», – повідомив в.о. Директора ДП «Укрспирт».

Раніше повідомлялося, що до 1 грудня в Україні проведуть аудит усіх спиртових заводів.