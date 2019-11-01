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    Зеленський прибув до Тернополя на «спиртову» нараду (відео)

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    1 листопада Зеленський прибув на Тернопільщину - Зеленський прибув до Тернополя на «спиртову» нараду (відео)
    1 листопада Зеленський прибув на Тернопільщину

    Президент представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля

    Президент Володимир Зеленський 1 листопада перебуває з робочою поїздкою у Тернопільській області.

    У Тернополі Зеленський бере участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України.

    Також президент представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

    За даними пресслужби глави держави, в рамках візиту на Тернопільщину Зеленський відвідає місцеву школу, де у 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

    Крім того, президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».

    Як відомо, у жовтні уряд погодив кандидатуру Ігоря Сопеля на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

    Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

    Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО в Києві заявив, що Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО, подальшого впровадження системних реформ в оборонному секторі та не знімає з порядку денного можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

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