Зеленський прибув до Тернополя на «спиртову» нараду (відео)



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1 листопада Зеленський прибув на Тернопільщину

Президент представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля

Президент Володимир Зеленський 1 листопада перебуває з робочою поїздкою у Тернопільській області.

У Тернополі Зеленський бере участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України.

Також президент представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

За даними пресслужби глави держави, в рамках візиту на Тернопільщину Зеленський відвідає місцеву школу, де у 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

Крім того, президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».

Як відомо, у жовтні уряд погодив кандидатуру Ігоря Сопеля на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО в Києві заявив, що Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО, подальшого впровадження системних реформ в оборонному секторі та не знімає з порядку денного можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.