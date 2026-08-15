Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Нескучне, Бачівськ, Кореньок, Сопич, Товстодубове, Яструбщина, Волфине, Гірки, Безсалівка, Козаче, Середина Буда, Рогізне Сумської області. Авіаудару зазнало Товстодубове

За минулу добу на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 15 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Вчора противник здійснив 71 авіаційний удар, під час яких скинув 241 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 626 дронів-камікадзе та здійснили 3042 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 36 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та вісім пунктів управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили шість ворожих штурмів. Водночас агресор завдав чотирьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 62 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Стариці, Вовчанська та в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Лиман, Широке, Аниксине, Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Відбулося 14 наступальних дій ворога у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки.

карта: ISW

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти п’ять разів атакували у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 23 штурмові дії у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки, Озерного й Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 34 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Торецьке, Софіївка та у бік населених пунктів Степанівка, Довга Балка, Кучерів Яр.

карта: ISW

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Муравка, Білицьке, Шевченко, Василівка, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили шість атак у бік населених пунктів Піддубне, Мирне, Вербове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Верхня Терса, Новоселівка.

карта: ISW

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1634-й день повномасштабної війни в Україні.