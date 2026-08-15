Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»

Лише за перше півріччя 2026 року Павлу Ковтонюку нарахували 5,86 млн грн

Виконувач обов’язків голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк за перше півріччя 2026 року заробив 5,86 млн грн. Про це йдеться у відповіді підприємства на запит «Главкома».

У середньому це майже мільйон гривень на місяць. Щоправда, чи була в цій сумі премія, з відповіді «Енергоатома» не зрозуміло. Лише вказано, що за цей період керівнику підприємства було виплачено до зарплати 767 тис. грн «додаткового блага».

Ковтонюк виконує обов’язки голови правління «Енергоатома» з 21 серпня 2025 року. За п’ять місяців роботи у 2025 році – із серпня до грудня – йому нарахували 3,76 млн грн. Додаткове благо за цей період становило 488,7 тис. грн.

Загалом менш ніж за рік Ковтонюк заробив у «Енергоатом» 9,62 млн грн.

відповідь АТ «НАЕК «Енергоатом» на запит «Главкома»

Нагадуємо, у листопаді 2025 року НАБУ і САП повідомили про розслідування корупційних схем в енергетичній сфері в межах операції «Мідас». Серед фігурантів справи були, зокрема, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатома» Дмитро Басов.

Зловмисники отримували гроші від контрагентів «Енергоатома» – від 10% до 15% від вартості контрактів. Для збору та легалізації коштів, за версією слідства, у центрі Києва працював окремий «бек-офіс». Через нього за 15 місяців пройшло близько $100 млн, а гроші, зокрема, відмивали через мережу компаній-нерезидентів.

У межах справи Вищий антикорупційний суд взяв під варту Басова з можливістю застави 40 млн грн, а також застосував запобіжний захід до Миронюка та інших фігурантів. Пізніше коло підозрюваних розширилося: у лютому 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. За даними слідства, у 2021–2025 роках на його користь могли відмити $12,9 млн.

Після звільнення попереднього керівника компанії Петра Котіна обов’язки голови правління «Енергоатома» почав виконувати Павло Ковтонюк. На той момент він очолював Рівненську АЕС.

Раніше «Главком» писав, скільки отримав Ковтонюк за місяці роботи на посаді.