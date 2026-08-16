Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Назва Горіховий Спас пов'язана з часом збору врожаю

У неділю, 16 серпня 2026 року, в Україні відзначають Горіховий Спас – третій і останній із серпневих Спасів. Цього дня віряни вшановують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, а в народній традиції свято пов'язують із завершенням жнив, збором горіхів та нового врожаю.

«Главком» зібрав яскраві листівки та привітання з Горіховим Спасом, а також щирі привітання у прозі та віршах. Оберіть теплі слова для рідних, друзів, колег і знайомих та привітайте їх зі святом.

Привітання з Горіховим Спасом 2026 у прозі

Дорогі мої! З Горіховим Спасом вас вітаю! Нехай цей час приносить вам радість і тепло. Хай збирання горіхів буде заповнене веселощами і відкриває нові перспективи. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя у сім'ї та родинному колі!

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З настанням Горіхового Спасу вітаю вас! Нехай дари природи приносять вам відпочинок і насолоду. Нехай цей час стане можливістю зібратися разом з близькими, ділитися враженнями та планами. Бажаю вам тепла у серці, гармонії в душі та невичерпної енергії!

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Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує вам натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

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У Горіховий Спас бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

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Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ у житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок у милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко й вільно, ніби по горіховому гаю.

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Вітаю з Хлібним або Горіховий Спасом. Бажаю вам, щоб цього дня ніщо не затьмарило вашого свята, сонце яскраво світило у ваші вікна, а легкий вітерець гладив колосся пшениці на полях. Гарного врожаю і щастя в дім!

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Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті! З Горіховим Спасом!

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З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

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Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю міцного здоров'я, добрих справ та Божої благодаті.

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості й тепла.

Хай доля буде вам ласкавою і милою,

І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі і гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Ось і настав Горіховий Спас,

Бажаю, щоб свято вітало і вас!

Побільше удома різних припас,

Господь береже і рятує хай вас!

***

Непомітно прокотилось літо,

Скоро осінь гляне розмаїто…

У садах плоди висять налиті -

Груші й яблуні всі соковиті!

Побажаю, щоб були ви ситі,

І веселі, працьовиті!

Ласкою Божою обвиті,

Не даремно щоб роки були прожиті…

З Горіховим Спасом!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

Привітання з Горіховим Спасом у картинках