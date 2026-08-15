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Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Путін хоче миру лише на власних умовах
фото: AP

Москва наполягає на завершенні війни виключно на власних умовах

Російська влада продовжує демонструвати небажання брати участь у конструктивних мирних переговорах, якщо їхній результат не передбачатиме виконання максималістських вимог Кремля щодо України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова від 14 серпня. Він заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню, яке передбачатиме фіксацію нинішньої лінії фронту. За його словами, Росія має намір продовжувати війну, доки не досягне «довгострокового, надійного та стійкого» врегулювання на своїх умовах.

Подібну позицію 12 серпня висловив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він стверджував, що Москва може призупинити або завершити війну «виключно» на власних умовах. В ISW розцінюють такі заяви як свідчення того, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей, які передбачають фактичну капітуляцію України.

На думку аналітиків, російська влада посилює риторику проти переговорів, зокрема для консолідації російського суспільства навколо провоєнної позиції напередодні виборів до Держдуми, запланованих на 18–20 вересня.

В ISW також наголосили, що Москва систематично відкидає українські пропозиції щодо припинення вогню та мирного врегулювання. Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність Києва до переговорів та компромісів заради завершення війни. Крім того, Росія відхилила пропозиції України й Туреччини щодо мораторію на удари по морських цілях у Чорному морі. Аналітики вважають це ще одним свідченням того, що Москва не погоджується навіть на обмежені дипломатичні ініціативи.

Нагадаємо, 13 серпня Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Україна через третю сторону передала Росії пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні об'єкти в Чорному морі. Втім, Росія наразі не бачить підстав погоджуватися на перемир'я. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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Теги: путін Дмитро Медведєв ISW Україна росія перемир'я

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