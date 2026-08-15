Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів

У АМПУ заступники отримують більше за голову

Голова Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Микола Кравчук за п’ять неповних місяців роботи отримав 963 тис. грн зарплати. Про це свідчать дані, надані підприємством у відповідь на запит «Главкома».

Кравчук очолив АМПУ 10 лютого 2026 року. Його посадовий оклад становить 195 670 грн на місяць. На премію поки що він не заробив.

А от у деяких заступників голови АМПУ сума нарахувань виявилася більшою, ніж у самого керівника підприємства. Один із заступників голови отримав за пів року 1,74 млн грн, з яких 503,9 тис. грн премій. Ще двом заступникам нарахували 1,28 млн грн та 1,27 млн грн відповідно. Посадовий оклад заступників – 148 тис. грн на місяць.

Нарахування голові та заступникам АМПУ у першому півріччі 2026 року дані: АМПУ

Перед Кравчуком обов'язки голови виконував перший заступник Артем Литвинов – він керував підприємством із 25 листопада 2025 року до призначення Кравчука, а потім ще майже півтора місяця, до 19 березня 2026-го, залишався на посаді першого заступника. За цей період йому нарахували 1,09 млн грн, з яких близько 721 тис. грн – доплати до зарплати й премії.

У 2025 році головою АМПУ був Олександр Семирга. За період із 10 січня до 19 листопада 2025-го, коли Семиргу звільнили, йому нарахували 2,11 млн грн; його посадовий оклад становив 195 669,70 грн. Цікаво, що за 10 місяців роботи Семирга не отримав жодної премії.

Після звільнення в його декларації журналісти знайшли золоті та срібні зливки на сотні тисяч гривень.

Деякі заступники Семирги також отримували більше, ніж голова. Одному із них нарахували 3,32 млн грн, із них лише 1,05 млн грн премій. Ще два заступники отримали по декілька мільйонів: першому було нараховано 2,91 млн грн, другому – 2,58 млн грн.

Скільки отримували керівники АМПУ у 2025 році дані: АМПУ

У 2024 році АМПУ очолював Юрій Литвин. За період роботи до звільнення 4 грудня 2024 року йому нарахували 4,12 млн грн – за посадового окладу 350 тис. грн на місяць.

Заступники голови у 2024 році отримали понад 3 млн грн кожен. Найбільше вийшло у заступника з організації робіт портів, якому загалом нарахували 3,88 млн грн.

Заступник голови з економіки у 2024 році отримав 3,86 млн грн, з яких 927 тис. грн премії.

Одразу після звільнення Литвина, з 5 грудня 2024-го, обов'язки голови на кілька тижнів перейняв один із заступників, поки 10 січня 2025-го посаду не обійняв Семирга; за цей період йому нарахували 638 тис. грн.

Зарплати, премії та доплати керівництва АМПУ у 2024 році дані: АМПУ

Раніше «Главком» писав, що колишній генеральний директор ДП «Ліси України», а перед тим очільник Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець отримав 7,68 млн грн премії в останній місяць роботи на посаді.