Різниця в дев'ять разів: поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів



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Різниця на користь одного з кандидатів начебто збільшена у дев’ять разів

Дані передані з тервиборчкому не співпадають з оприлюдненими в ЦВК

До Мангушського відділення поліції Донецької області звернулися члени територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про порушення на виборах.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За словами членів тервиборчкому, передані до Центральної виборчої комісії про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не співпадають з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК, а саме різниця на користь одного з кандидатів збільшена у дев’ять разів.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.158 «Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державногореєстру виборців або фальсифікація виборчих документів» Кримінального кодексу України.

Поліцейським встановлюють, на якому етапі з’явилися розбіжності, та осіб, що причетні до ймовірної фальсифікації.

Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 17 територіальних виборчих округів.

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.