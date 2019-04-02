ЦВК вже отримала 17 протоколів із мокрими печатками



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Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи з Черкащини та Києва

Усього протоколи з мокрими печатками надійшли від ОВК 17 із 199 територіальних виборчих округів

Центральна виборча комісія отримала оригінали протоколів про результати голосування на чергових виборах президента України ще від трьох окружних виборчих комісій.

Усього протоколи з мокрими печатками надійшли від ОВК 17 із 199 територіальних виборчих округів, повідомляє «Укрінформ».

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 198 (Черкаська область), № 211, 216 (місто Київ)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, після опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування ЦВК доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» до 3 квітня 2019 року включно окружній виборчій комісії ТВО № 149.

Таким чином, станом на вечір 2 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 17 територіальних виборчих округів (№№ 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 198, 211, 213, 215, 216, 219, 220).

Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів.

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.