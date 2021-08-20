РНБО проводить брифінг за результатами засідання

Радбез 20 серпня прийняв низку рішень

В Офісі президента ввечері 20 серпня розпочався брифінг за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони. Брифінг відкрив речник президента Сергій Никифоров.

Згодом про рішення, прийняті Радбезом, детально розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Як відомо, сьогодні відбулося засідання РНБО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про телефонний дзвінок з Офісу президента: його запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. Столичний голова пояснив, що не може бути присутнім на засіданні.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у порядку денному засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться 20 серпня, попередньо немає питання про усунення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації. Також ЗМІ напередодні повідомили, що влада розглядає на цю посаду кандидатуру міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Очільник Мінрегіону спростував чутки про своє призначення головою КМДА.

Екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, генерал-лейтенант поліції та юрист Геннадій Москаль вважає, що намір позбавити Кличка повноважень голови КМДА коштуватиме Зеленському восьми років позбавлення волі.

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