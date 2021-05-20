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    Робимо світ красивішим. Тимошенко пояснила, навіщо вдягла вишиванку (фото)

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    Юлія Тимошенко надягнула яскраву вишиванку та привітала українців із важливим святом - Робимо світ красивішим. Тимошенко пояснила, навіщо вдягла вишиванку (фото)
    Юлія Тимошенко надягнула яскраву вишиванку та привітала українців із важливим святом
    Фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    «Пишаюсь, що я українка!», – Тимошенко

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала українців із Днем вишиванки. На своїй сторінці в мережі Facebook вона розмістила власну світлину у вишиванці та пояснила, чому люди повинні святкувати цей день.

    «Щоразу вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюсь, що я українка!», – лаконічно написала Тимошенко.

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    Цьогоріч День вишиванки в Україні припало на 20 травня. Святу виповнюється 15 років. У зв’язку з обмежувальними заходами на період пандемії, цього року масових заходів знову проводитися не буде. Проте свято матиме певне тематичне спрямування і обіцяє бути насиченим низкою невеликих акцій у різних містах України.

    Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

    У Харкові будівлю ОДА прикрасили велетенськими банерами з вишиванкою.

    Нагадаємо, в 2011 році в Україні зафіксували рекорд – у День Незалежності в місті Рівне зібралася найбільша кількість людей у вишиванках в одному місці. Тоді на центральний майдан міста прийшло 6 570 людей у національному вбранні. Цю цифру зафіксовано у Книзі рекордів України.

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина політика культура
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    Робимо світ красивішим. Тимошенко пояснила, навіщо вдягла вишиванку (фото)