Робимо світ красивішим. Тимошенко пояснила, навіщо вдягла вишиванку (фото)

«Пишаюсь, що я українка!», – Тимошенко

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала українців із Днем вишиванки. На своїй сторінці в мережі Facebook вона розмістила власну світлину у вишиванці та пояснила, чому люди повинні святкувати цей день.

«Щоразу вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюсь, що я українка!», – лаконічно написала Тимошенко.

Цьогоріч День вишиванки в Україні припало на 20 травня. Святу виповнюється 15 років. У зв’язку з обмежувальними заходами на період пандемії, цього року масових заходів знову проводитися не буде. Проте свято матиме певне тематичне спрямування і обіцяє бути насиченим низкою невеликих акцій у різних містах України.

Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

У Харкові будівлю ОДА прикрасили велетенськими банерами з вишиванкою.

Нагадаємо, в 2011 році в Україні зафіксували рекорд – у День Незалежності в місті Рівне зібралася найбільша кількість людей у вишиванках в одному місці. Тоді на центральний майдан міста прийшло 6 570 людей у національному вбранні. Цю цифру зафіксовано у Книзі рекордів України.