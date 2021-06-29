Стало відомо, хто керуватиме «Укрпоштою» наступні два роки

Смілянський повідомив, що це його останній термін на посаді керівника «Укрпошти»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський продовжить керувати компанією до 30 червня 2023 року. Наглядова рада прийняла рішення про продовження контракту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він продовжить очолювати компанію до 2023 року.

«Я хочу вам сьогодні повідомити, що після одноголосної підтримки моєї кандидатури Наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року», – повідомив Смілянський.

Смілянський написав у фейсбуці, що в нього та його команди багато планів, про які він напише 1 липня.

«І лише два роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так, останній. Я віддаю собі звітність, що для когось сьогоднішні новини - привід для радості, для когось – для печалі, а хтось вже деякий час приміряє моє крісло або приміряє мене до іншого», – написав керівник «Укрпошти».

Він додав, що спокійно ставиться й до першого, і до другого. Адже СЕО, як і футбольних тренерів, можуть замінити в будь-який момент.

«Але я радий, що сьогодні прийняте саме таке рішення. Ми підійшли дуже близько до бажаної мети, але ще не змогли дозволити собі таких реформ, щоб їх не можна було відкотити назад. І саме розуміння цього факту, а також підтримка команди, клієнтів і партнерів, підштовхнули мене до рішення продовжити і, зрештою, перемогти», – додав Смілянський.

Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року в місті Одесі.

У 1999 році закінчив Школу бізнесу ім. Лубіна Пейс Університету (Нью-Йорк, США) за фахом бухгалтер-аудитор.

У травні 2005 року закінчив з відзнакою Школу бізнесу імені Роберта Макдоноу Джорджтаунського університету (МВА) і Юридичний факультет Університету ім. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).

17 серпня 2018 року Міністерство інфраструктури підписало трирічний контракт з генеральним директором «Укрпошти» Ігорем Смілянським.

Зазначимо, в червні Кабмін дозволив наглядовій раді «Укрпошти» призначати гендиректора компанії без конкурсу. Рішення тепер приймає наглядова рада.

До слова, «Укрпошта» продала будівлю церкви.

Також повідомлялося, що «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях. А у червні стало відомо, що виплату пенсій на картки скасовано. Листоноші далі будуть розносити гроші.

Варто зазначити, що у 2020 році «Укрпошта» отримала 0,2 млрд грн прибутку.