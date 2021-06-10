Рокери AС/DC створили «гарячий» кліп. Фанати в захопленні (відео)
Сімнадцятий студійний альбом Power Up вийшов восени минулого року
Феєричні австралійські рокери AС/DC продовжують плідно працювати. Цього тижня гурт презентував у мережі кліп до пісні Witch's Spell з альбому Power Up. Він побачив світ у листопаді минулого року та став першим релізом за останні шість років.
Альбом «Power Up» є справді цікавим. Для його запису в AC/DC повернувся барабанщик Філ Радд, а вокал знову взяв на себе харизматичний Брайан Джонсон.
Диск став присвятою Малькольму Янгу, який помер 2017 року. Трек-лист отримав дванадцять свіжих пісень, серед яких є й ті, над якими свого часу встиг попрацювати покійний музикант.
Додамо, що пісня «Шум», з якою гурт Go_A представляв Україну на конкурсі «Євробачення-2021», потрапила до чарту Billboard. Про це повідомляється на сайті Billboard.