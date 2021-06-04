Чому наша естрада російськомовна?

Я сьогодні буду говорити виключно в інтересах клієнтів нашої компанії

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Высказал свое мнение относительно той самой бесконечной ситуации вокруг аккредитаций организаций, собирающих авторское вознаграждение на Заседании Комитета экономического развития...

Часто сегодня звучало, что из-за неподписания министром аккредитации украинские авторы не получают отчисления за свои произведения.

Это не так. Получают. Но из России. Там все работает ))

Ниже мой короткий спич. (Хотя в формате фб кажется длинным. Прошу дочитать.. )

Я сегодня буду говорить исключительно в интересах клиентов нашей компании среди которых есть авторы, имеющие значительный успех и чьи произведения широко представлены в информационном пространстве. Среди таких клиентов я бы сегодня выделил тех, кто является автором и исполнителем своих произведений и кого принято называть популярным артистом, даже «Звёздами». Именно они сейчас условиях карантинных мер остались без концертов как единственного способа заработка для себя и своих коллективов. Для того чтобы моё выступление не затягивалось и была предельно понятным я приведу сравнительный пример из жизни таких Артистов.

Украинский Артист «А», сочиняющий и исполняющий свои произведения на русском и имеющий дистрибьюции не только в Украине, но и в РФ.

Получил за свои произведения в 2020 около 2 млн. гривен. В 2021 году за первое полугодие получит около 1,2 млн. гривен.

Украинский Артист «Б», сочиняющий и исполняющий свои произведения на украинском языке, имеющий дистрибьюцию в Украине, но не имеющий дистрибьюции в РФ.

Получил в 2020 году 200 тыс. гривен.

В 2021 году не получил ни копейки. В том числе от стримингов, так как аккредитации нет и в сфере диджитал. Таким образом Артист «Б», исполняющий свои песни на украинском, ищет партнёров в РФ, чтобы получить свои вознаграждения в диджитал.

Разница в доходах более, чем очевидна!

2.000.000 против 200.000

1.200.000 против 0

И это не условные артисты. Это конкретные артисты, т.н. «звёзды».

Как вы думаете, что происходит в голове у Артиста «Б», который видит как складывается карьера Артиста «А»?

Очевидно, что на фоне отсутствия полноценной концертной деятельности роялти могли бы являться способом заработка для авторов/ исполнителей. Тема концертов отдельная и сегодня не является предметом нашей встречи хотя и требуют этого.

На сегодня рынок разорен карантином, у авторов никаких выплат и это вызывает не только обеспокоенность, но и сильное раздражение и разочарование у авторского сообщества. Особенно у тех, кто популярен и востребован.

Говоря о них я хочу особенно подчеркнуть их статус людей популярных, имеющих определённой авторитет. Они являются лидерами мнений И способны влиять на аудиторию. На них смотрят десятки коллег и от того, какой будет их реакция на происходящее зависит как отреагирует на это украинское авторское и артисттческое сообщество. Как вы видите из моего примера им есть с чем сравнивать.

И рассматривая мой пример с Артистами «А» и «Б» хочу спросить уважаемых депутатов: не кажется ли вам что подобное положение вещей приведет к тому что

Хороших песен на украинском языке и исполнителей их исполняющих станет ещё меньше, чем сейчас? Талантливых украинских авторов, хитмейкеров, продюсеров и желающими работать в своей стране, на своем языке станет также меньше?

Не произойдет ли так, Что вслед за украинскими учеными, медиками, спортсменами и айтишниками Украина потеряет целое поколение авторов, чьи произведения будут становиться частью зарубежной культурной жизни, в нашем случае российской, их креативной экономики.

Важное дополнение – это всего лишь два человека. В реальности же их десятки, сотни авторов и исполнителей, молодых и не очень, которые вынужденно ориентируются на российский рынок, не имея возможности зарабатывать в 40-ка миллионой Украине.

Для меня и думаю для вас очевидно, что это показатели приведут к тому что:

украинские авторы будут писать свои лучшие песни на русском языке, а не на украинском;

украинские авторы будут писать песни для российских исполнителей, а не для украинских;

украинские авторы будут развивать культуру иностранного государства, а не украинского;

украинские авторы будут развивать креативную экономику иностранного государства, а не украинского.

От имени авторов, артистов, сотрудничающих с нашей компанией я настойчиво призываю разблокировать процесс сбора и распределения роялти.

Я призываю начать открытый диалог с музыкальным сообществом о его проблемах и искать решение этих проблем. Это далеко не единственная.

Музыкальная индустрия это не только про культуру и экономику. Это также и вопрос национальной культурной и экономической безопасности.

И если нет украинского рынка роялти, то это ещё не значит, что нет другого. Например, российского.

Джерело: блог Михайла Ясинського

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