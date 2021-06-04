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    Думки вголос

    Чому наша естрада російськомовна?

    Від імені авторів, артистів, які співпрацюють з нашою компанією я наполегливо закликаю розблокувати процес збору і розподілу роялті - Чому наша естрада російськомовна?
    Від імені авторів, артистів, які співпрацюють з нашою компанією я наполегливо закликаю розблокувати процес збору і розподілу роялті

    Я сьогодні буду говорити виключно в інтересах клієнтів нашої компанії

    Мовою оригіналу

    Высказал свое мнение относительно той самой бесконечной ситуации вокруг аккредитаций организаций, собирающих авторское вознаграждение на Заседании Комитета экономического развития...

    Часто сегодня звучало, что из-за неподписания министром аккредитации украинские авторы не получают отчисления за свои произведения.

    Это не так. Получают. Но из России. Там все работает ))

    Ниже мой короткий спич. (Хотя в формате фб кажется длинным. Прошу дочитать.. )

    Я сегодня буду говорить исключительно в интересах клиентов нашей компании среди которых есть авторы, имеющие значительный успех и чьи произведения широко представлены в информационном пространстве. Среди таких клиентов я бы сегодня выделил тех, кто является автором и исполнителем своих произведений и кого принято называть популярным артистом, даже «Звёздами». Именно они сейчас условиях карантинных мер остались без концертов как единственного способа заработка для себя и своих коллективов. Для того чтобы моё выступление не затягивалось и была предельно понятным я приведу сравнительный пример из жизни таких Артистов.

    Украинский Артист «А», сочиняющий и исполняющий свои произведения на русском и имеющий дистрибьюции не только в Украине, но и в РФ.

    Получил за свои произведения в 2020 около 2 млн. гривен. В 2021 году за первое полугодие получит около 1,2 млн. гривен.

    Украинский Артист «Б», сочиняющий и исполняющий свои произведения на украинском языке, имеющий дистрибьюцию в Украине, но не имеющий дистрибьюции в РФ.

    Получил в 2020 году 200 тыс. гривен.

    В 2021 году не получил ни копейки. В том числе от стримингов, так как аккредитации нет и в сфере диджитал. Таким образом Артист «Б», исполняющий свои песни на украинском, ищет партнёров в РФ, чтобы получить свои вознаграждения в диджитал.

    Разница в доходах более, чем очевидна!

    2.000.000 против 200.000

    1.200.000 против 0

    И это не условные артисты. Это конкретные артисты, т.н. «звёзды».

    Как вы думаете, что происходит в голове у Артиста «Б», который видит как складывается карьера Артиста «А»?

    Очевидно, что на фоне отсутствия полноценной концертной деятельности роялти могли бы являться способом заработка для авторов/ исполнителей. Тема концертов отдельная и сегодня не является предметом нашей встречи хотя и требуют этого.

    На сегодня рынок разорен карантином, у авторов никаких выплат и это вызывает не только обеспокоенность, но и сильное раздражение и разочарование у авторского сообщества. Особенно у тех, кто популярен и востребован.

    Говоря о них я хочу особенно подчеркнуть их статус людей популярных, имеющих определённой авторитет. Они являются лидерами мнений И способны влиять на аудиторию. На них смотрят десятки коллег и от того, какой будет их реакция на происходящее зависит как отреагирует на это украинское авторское и артисттческое сообщество. Как вы видите из моего примера им есть с чем сравнивать.

    И рассматривая мой пример с Артистами «А» и «Б» хочу спросить уважаемых депутатов: не кажется ли вам что подобное положение вещей приведет к тому что

    Хороших песен на украинском языке и исполнителей их исполняющих станет ещё меньше, чем сейчас? Талантливых украинских авторов, хитмейкеров, продюсеров и желающими работать в своей стране, на своем языке станет также меньше?

    Не произойдет ли так, Что вслед за украинскими учеными, медиками, спортсменами и айтишниками Украина потеряет целое поколение авторов, чьи произведения будут становиться частью зарубежной культурной жизни, в нашем случае российской, их креативной экономики.

    Важное дополнение – это всего лишь два человека. В реальности же их десятки, сотни авторов и исполнителей, молодых и не очень, которые вынужденно ориентируются на российский рынок, не имея возможности зарабатывать в 40-ка миллионой Украине.

    Для меня и думаю для вас очевидно, что это показатели приведут к тому что:

    • украинские авторы будут писать свои лучшие песни на русском языке, а не на украинском;
    • украинские авторы будут писать песни для российских исполнителей, а не для украинских;
    • украинские авторы будут развивать культуру иностранного государства, а не украинского;
    • украинские авторы будут развивать креативную экономику иностранного государства, а не украинского.

    От имени авторов, артистов, сотрудничающих с нашей компанией я настойчиво призываю разблокировать процесс сбора и распределения роялти.

    Я призываю начать открытый диалог с музыкальным сообществом о его проблемах и искать решение этих проблем. Это далеко не единственная.

    Музыкальная индустрия это не только про культуру и экономику. Это также и вопрос национальной культурной и экономической безопасности.

    И если нет украинского рынка роялти, то это ещё не значит, что нет другого. Например, российского.

    Джерело: блог Михайла Ясинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бізнес культура артист
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