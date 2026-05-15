Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди

Міністерство культури повідомило про удар ЮНЕСКО

Російський безпілотник пошкодив захисне укриття над Національним літературно-меморіальним музеєм Григорія Сковороди на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено вісім прольотів захисного даху над музеєм. В одному з прольотів зафіксовано значний отвір, ще сім отримали пошкодження уламками.

Наслідки атаки фото: Мінкульт

Відомство зазначило, що сама будівля музею та несучі конструкції укриття не постраждали. Наслідки атаки документують поліція, рятувальники та профільні фахівці.

Міністерство культури вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО. Також Харківська ОВА планує звернутися до організації щодо проведення ремонтних робіт.

У травні 2022 року російські війська завдали ракетного удару по музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Після цього міжнародні партнери допомогли створити захисне укриття для пам’ятки.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення культурні заклади Дніпропетровської області вжили безпрецедентних заходів для збереження фондів. У безпечні місця було переміщено близько 35 тис. унікальних артефактів.

«Главком» писав, що Кабінет міністрів затвердив запропонований Міністерством культури порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення, для територій, внесених до переліку бойових дій, а також за рішенням ОВА та за погодженням із військовим командуванням.