Головна Країна Культура
search button user button menu button

Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди
Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено захисне укриття
фото: Мінкульт
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Міністерство культури повідомило про удар ЮНЕСКО

Російський безпілотник пошкодив захисне укриття над Національним літературно-меморіальним музеєм Григорія Сковороди на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено вісім прольотів захисного даху над музеєм. В одному з прольотів зафіксовано значний отвір, ще сім отримали пошкодження уламками.

Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди фото 1
Наслідки атаки
Наслідки атаки
фото: Мінкульт

Відомство зазначило, що сама будівля музею та несучі конструкції укриття не постраждали. Наслідки атаки документують поліція, рятувальники та профільні фахівці.

Міністерство культури вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО. Також Харківська ОВА планує звернутися до організації щодо проведення ремонтних робіт.

У травні 2022 року російські війська завдали ракетного удару по музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Після цього міжнародні партнери допомогли створити захисне укриття для пам’ятки.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення культурні заклади Дніпропетровської області вжили безпрецедентних заходів для збереження фондів. У безпечні місця було переміщено близько 35 тис. унікальних артефактів.

«Главком» писав, що Кабінет міністрів затвердив запропонований Міністерством культури порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення, для територій, внесених до переліку бойових дій, а також за рішенням ОВА та за погодженням із військовим командуванням.

Читайте також:

Теги: Харківщина обстріл Мінкульт музей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупаційна армія завдала 23 удари по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
13 травня, 19:10
«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона
«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона
12 травня, 19:18
Російські війська скинули три бомби на Краматорськ
Росіяни атакували авіабомбами Краматорськ: є загиблий та поранена
7 травня, 22:34
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Після атак ворога чотири області залишилися без світла
5 травня, 11:11
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
30 квiтня, 21:35
Ворожий безпілотник влучив у мʼясокомбінат у Богодухові
РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
18 квiтня, 14:31
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, є постраждалий
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, є постраждалий
18 квiтня, 01:29
Атака на Київ. 6 червня, 2025
Балістична атака на Київ: загинуло двоє людей, поранено медиків (оновлено)
16 квiтня, 06:00

Культура

Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди
Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди
«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі
«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі
Художник Іван Марчук пояснив, звідки у росіян його полотна
Художник Іван Марчук пояснив, звідки у росіян його полотна
Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua