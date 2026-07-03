Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних
Обов’язкову евакуацію на Харківщині поширили на три райони
фото: Харківська ОВА

Із прикордонних і прифронтових громад планують вивезти мешканців понад 50 населених пунктів через загрозу погіршення безпекової ситуації

У Харківській області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення. До переліку увійшли десятки населених пунктів Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Ради оборони Харківської області за участі керівників регіональних правоохоронних органів, прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військових та начальників районних військових адміністрацій.

За словами Синєгубова, рішення пов’язане з можливим загостренням безпекової ситуації у прикордонних та прифронтових громадах області.

У Шевченківській громаді обов’язкову евакуацію запровадили для жителів 41 населеного пункту. Йдеться про села Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове, а також селище Шевченкове.

У Богодухівському районі евакуацію проводитимуть із селищ Улянівка та Зарічне, а також із сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.

Крім того, у Дергачівській громаді оголосили обов’язкову евакуацію населення та обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб із селищ Питомник, Нове, Слатине, а також сіл Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки та Лещенки.

«Закликаю мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я громадян. Особливу увагу приділяємо родинам з дітьми та маломобільним людям. Їх доправлятимуть до наших транзитних центрів, де евакуйовані отримують усю необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу», – наголосив начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо, що на підконтрольній Україні території Донецької області 533 одиноких маломобільних людей категорично відмовляються евакуюватися до безпечніших регіонів, попри постійну загрозу обстрілів.

Теги: Олег Синєгубов Харківщина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На автозаправках «WOG» змінився графік роботи
WOG запроваджує особливий режим роботи у деяких областях
1 липня, 22:29
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
28 червня, 05:55
В Ізюмі росіяни пошкодили багатоповерхівку, вбили людину та ще трьох поранили
Росія вбила жінку в Ізюмі: через атаку пошкоджено багатоповерхівку (фото)
26 червня, 13:05
Наслідки російського обстрілу житлового сектору Балаклії
Росія вдарила по Балаклії: загинула людина
24 червня, 05:45
Українців у Криму попередили про наслідки нової фази ударів по півострову
Представництво президента звернулося до українців у Криму
19 червня, 21:40
Евакуація дітей з небезпечних територій
Дніпропетровщина оголосила примусову евакуацію дітей ще з 23 населених пунктів
17 червня, 13:30
Евакуація є обов'язковою для об'єктів у межах 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення
Україна рятує музейні колекції у засекречених сховищах на заході
17 червня, 02:37
Наслідки атаки на Балаклію в ніч проти 16 червня
Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей
16 червня, 06:36
Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня
Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня
9 червня, 05:50

Події в Україні

Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина
Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина
Китай зайняв позу страуса? Україна б’є на сполох через імпортні начинки у російських дронах і ракетах
Китай зайняв позу страуса? Україна б’є на сполох через імпортні начинки у російських дронах і ракетах
Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних
Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних
Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони
Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони
Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента
Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента
СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки»
СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки»

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua