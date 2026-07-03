Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних

Обов’язкову евакуацію на Харківщині поширили на три райони

Із прикордонних і прифронтових громад планують вивезти мешканців понад 50 населених пунктів через загрозу погіршення безпекової ситуації

У Харківській області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення. До переліку увійшли десятки населених пунктів Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Ради оборони Харківської області за участі керівників регіональних правоохоронних органів, прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військових та начальників районних військових адміністрацій.

За словами Синєгубова, рішення пов’язане з можливим загостренням безпекової ситуації у прикордонних та прифронтових громадах області.

У Шевченківській громаді обов’язкову евакуацію запровадили для жителів 41 населеного пункту. Йдеться про села Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове, а також селище Шевченкове.

У Богодухівському районі евакуацію проводитимуть із селищ Улянівка та Зарічне, а також із сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.

Крім того, у Дергачівській громаді оголосили обов’язкову евакуацію населення та обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб із селищ Питомник, Нове, Слатине, а також сіл Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки та Лещенки.

«Закликаю мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я громадян. Особливу увагу приділяємо родинам з дітьми та маломобільним людям. Їх доправлятимуть до наших транзитних центрів, де евакуйовані отримують усю необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу», – наголосив начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо, що на підконтрольній Україні території Донецької області 533 одиноких маломобільних людей категорично відмовляються евакуюватися до безпечніших регіонів, попри постійну загрозу обстрілів.