Харківщина: окупанти вдарили по агропідприємству

Росіяни вдарили по сільськогосподарському підприємству у Великому Бурлуці

Через ворожу атаку спалахнула пожежа

Російські загарбники обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 м кв. На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Наслідки удару по сільгосппідприємству фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста.

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Через обстріл загинув помічник машиніста, а самого машиніста госпіталізовано.

Крім того, понад 20 разів російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Окупанти поцілили по Дніпру. Після атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та авто.

До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.