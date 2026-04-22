Харківщина: окупанти вдарили по агропідприємству

Ростислав Вонс
Росіяни вдарили по сільськогосподарському підприємству у Великому Бурлуці
фото: ДСНС

Через ворожу атаку спалахнула пожежа

Російські загарбники обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 м кв. На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Наслідки удару по сільгосппідприємству
фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста.

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Через обстріл загинув помічник машиніста, а самого машиніста госпіталізовано.

Крім того, понад 20 разів російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Окупанти поцілили по Дніпру. Після атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та авто.

До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Читайте також:

Теги: ДСНС обстріл аграрії Харківщина

Читайте також

Під ворожим обстрілом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура
Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
23 березня, 09:09
Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
26 березня, 07:17
Триває робота над законопроєктом №14117 щодо компенсації втрат фермерам
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
4 квiтня, 13:22
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
5 квiтня, 07:27
Унаслідок атаки РФ без світла залишилося 16,7 тис. родин
РФ атакувала енергосистему Одещини: зафіксовано значні руйнування
6 квiтня, 11:47
Cобака «плаче» посеред руїн свого будинку: зворушливе відео
Cобака «плаче» посеред руїн свого будинку: зворушливе відео
7 квiтня, 15:21
Під російський удар потрапила Роменська громада
Росіяни обстріляли Сумщину: є жертви
8 квiтня, 10:08
Окупанти обстріляли Глухівську громаду
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
9 квiтня, 11:14
Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося зберегти критичну інфраструктуру
Дрони РФ атакували Київщину, є пошкодження у Білій Церкві та Обухівському районі
15 квiтня, 10:39

Український літак вперше використав дрон-перехоплювач для знищення ворожого «Шахеда» у повітрі (відео)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Окупанти атакували Миколаївщину: постраждали двоє людей
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2026 року
Евакуація з прифронтових зон: ворожа пропаганда вигадала «обов’язкову диспансеризацію»
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
