Харківщина: росіяни вдарили по вантажівці дроном, загинув водій

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Окупанти атакували FPV-дроном вантажний автомобіль під час руху

Російська армія атакувала Харківську область. Ціллю ворога стала цивільна вантажівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що окупанти атакували автомобіль під час руху FPV-дроном. Унаслідок удару загинув 40-річний водій. Після удару автомобіль перекинувся і загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Унаслідок воржого удару автомобіль перекинувся фото: ДСНС

Нагадаємо, ворог продовжує системно тероризувати прикордонні громади Сумської області, використовуючи безпілотники для атак на цивільний транспорт. Так, внаслідок прицільного влучання ворожого дрона в легковий автомобіль у Зноб-Новгородській громаді постраждав 47-річний чоловік.

Такі атаки на цивільні авто стали регулярною тактикою окупантів на Сумщині та Чернігівщині, що свідчить про свідоме полювання на мирне населення.

До слова, 2 травня російські війська здійснили черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру Херсона. Ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у Дніпровському районі міста, що призвело до людських жертв.