Харківщина: росіяни вдарили по вантажівці дроном, загинув водій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок російської атаки обірвалося життя 40-річного водія
фото: ДСНС
Окупанти атакували FPV-дроном вантажний автомобіль під час руху

Російська армія атакувала Харківську область. Ціллю ворога стала цивільна вантажівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що окупанти атакували автомобіль під час руху FPV-дроном. Унаслідок удару загинув 40-річний водій. Після удару автомобіль перекинувся і загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Унаслідок воржого удару автомобіль перекинувся
Нагадаємо, ворог продовжує системно тероризувати прикордонні громади Сумської області, використовуючи безпілотники для атак на цивільний транспорт. Так, внаслідок прицільного влучання ворожого дрона в легковий автомобіль у Зноб-Новгородській громаді постраждав 47-річний чоловік.

Такі атаки на цивільні авто стали регулярною тактикою окупантів на Сумщині та Чернігівщині, що свідчить про свідоме полювання на мирне населення.

До слова, 2 травня російські війська здійснили черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру Херсона. Ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у Дніпровському районі міста, що призвело до людських жертв.

