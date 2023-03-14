Росія веде проти Молдови гібридну війну – міністр оборони

Військової загрози зі сторони РФ для Молдови поки немає

Росія хоче повалити владу Молдови

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий вважає, що Молдова є об'єктом гібридної війни РФ, однак військової загрози немає. Про це повідомляє видання AFP.

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Молдова наразі не стикається з «безпосередньою військовою небезпекою», але є об'єктом «гібридної війни, створеної Росією». Молдова зараз стикається з інформаційними атаками, намагання російською стороною дестабілізувати суспільсво зсередини, але про військову агресію на цей момент мова не йде.

«Безпосередньої військової загрози для Молдови наразі не існує, але існують інші види небезпеки, які впливають на безпеку країни – гібридна війна», – зазначив Анатолій Носатий.

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Він зауважує, що дестабілізація в країні є головною ціллю операцій РФ.

«Найбільшим викликом зараз є низка провокацій, які Російська Федерація намагається використати для дестабілізації ситуації», – додав міністр оборони Молдови.

Нагадаємо, останніми тижнями Молдову сколихнула хвиля антиурядових протестів, організованих групою "Рух для народу" і молдовською проросійською партією "Шор". Мітингувальники вимагають від уряду компенсувати комунальні рахунки та «не втягувати країну у війну». Крім того, вони неодноразово закликали президентку Майю Санду піти у відставку.