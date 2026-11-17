Після ударів по Кримському мосту Росія ризикує зіткнутися з масштабними проблемами із судноплавством між Азовським і Чорним морями. Уламки автомобільної арки можуть перекрити Керч-Єнікальський канал, а відновлення руху суден триватиме місяцями. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», військовий моряк у відставці.

За словами співрозмовника, руйнування аркового прольоту є найсерйознішим наслідком останніх атак. Адже під конструкцією проходить основний судноплавний шлях, який сполучає Азовське море з Чорним.

«Рух суден між Чорним і Азовським морями здійснюється через Керченську протоку, через Керч-Єнікальський канал. Саме над його фарватером розташовані аркові прольоти. Якщо ця величезна конструкція разом із прольотом упала у воду, фарватер перекритий», – пояснив експерт.

Лакійчук зазначив, що проєктна глибина каналу становить приблизно 9,2 м, хоча фактична може бути меншою – близько 8,5 м. За його оцінкою, падіння багатотонної металевої конструкції у відносно неглибокий судноплавний прохід здатне зробити його непридатним для проходження суден.

У такому випадку проблеми можуть виникнути не лише із судноплавством у Керченській протоці, а й із перевезеннями внутрішніми водними шляхами Росії, які пов'язані з Азовським та Чорним морями. «Сполучення з Балтики на Чорне море через Азов, з Волги на Чорне море через Азов – усе стоїть. Азовське море – закрите море. Ось це, як на мене, зараз ключовий елемент», – наголосив співрозмовник «Главкома».

Експерт вважає, що для Росії можливе перекриття судноплавного каналу матиме серйозніші наслідки, ніж пошкодження автомобільної частини мосту. Адже для наземного транспорту окупанти мають альтернативні маршрути, тоді як судна залежать від можливості проходу через Керченську протоку.

За його словами, відновити судноплавство швидко буде складно. Насамперед російським службам доведеться розрізати пошкоджені металоконструкції та підняти їх із води.

«Щоб відновити судноплавство, треба цю конструкцію порізати й витягти. Коли її встановлювали, спеціальне обладнання збирали з різних регіонів Росії. Таких суден, які можуть переміщати настільки великі конструкції, дуже мало», – пояснив експерт.

Він припускає, що розчищення фарватеру може тривати кілька місяців. Водночас повноцінне відновлення автомобільного сполучення через арковий проліт, за його оцінкою, потребуватиме ще більше часу. «Можливо, не роки, але місяці точно. А для відновлення автомобільного сполучення потрібна нова арка, як мінімум. Це найбільш складний елемент мосту», – зазначив співрозмовник.

Експерт підкреслив, що пошкодження автомобільної та залізничної частин переправи не означає повної транспортної ізоляції окупованого Криму. Натомість перекриття судноплавного шляху може стати окремою масштабною проблемою для російської логістики. «Автомобільне та залізничне сполучення – це болючий удар, але Крим не повністю відрізаний. А от судноплавне сполучення – це для росіян удар під дих. Це ключове», – підсумував експерт.

Павло Лакійчук також пояснив, чому Кремль почав обмежувати використання Кримського мосту для перевезення військових вантажів.

Зазначимо, Міністерство оборони України повідомило про руйнування автомобільної частини Керченського мосту внаслідок масштабної операції Сил оборони. За даними відомства, центральна арка та прольоти обвалилися, а залізнична частина переправи зазнала критичних пошкоджень. СБУ розкрила деталі знищення арки Керченського мосту.

Також «Главком» писав про повідомлення щодо обвалення частини автомобільного полотна переправи. У мережі поширили кадри ймовірних наслідків удару та інформацію про пошкодження несучих конструкцій.

Крім того, «Главком» повідомляв про зупинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом. Російське Міністерство транспорту заявило, що фахівці встановлюють масштаби пошкоджень після нічної атаки.