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Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
фото: Getty Images

У 2023 році обсяг торгівлі між Китаєм та Росією склав рекордних $240 мільярдів

США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Особи, які знайомі із цією ситуацією заявили, що на тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків.

Джерело видання зазначає, що підтримка Китаю також включає оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Видання пише, що Рада національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів з даного приводу. МЗС Китаю також не прокоментувало інформацію.

У матеріалі йдеться, що Пекін прагне зобразити себе здебільшого нейтральним перед обличчям повномасштабної війни в Україні, однак він створив глибокий союз із Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали дружбою «без кордонів» напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Bloomberg пише, що у 2023 році обсяг торгівлі між двома країнами склав рекордних $240 мільярдів. Китай після відтоку з Росії західних виробників і численних санкцій став постачальником усього (від одягу до техніки та автомобілів). Водночас Росія збільшила експорт до Китаю таких сировинних товарів, як вугілля та нафта.

Джерела ЗМІ зазначили, що підтримка Китаєм Росії посилилася за останні місяці.

За словами джерел видання, США та їхні союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна й активізувати зусилля з припинення підтримки Китаєм російської оборонної промисловості.

Нагадаємо, що Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

Читайте також: США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
Теги: розвідка росія Китай спутник

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