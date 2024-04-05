Євросоюз хоче вивести Вірменію з орбіти Росії – Politico

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС і Вірменія «все більше зближуються в цінностях та інтересах»

ЄС виділить 270 млн євро на підтримку бізнесу і промисловості у Вірменії протягом наступних чотирьох років

Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє Politico.

Виступаючи перед журналістами після тристороннього саміту, фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить 270 млн євро на підтримку бізнесу і промисловості у Вірменії протягом наступних чотирьох років в рамках «нового і амбітного порядку денного партнерства».

«Ми зробимо інвестиції, щоб зміцнити економіку і суспільство Вірменії, зробивши їх більш міцними і стабільними перед обличчям потрясінь», – сказала вона, додавши, що кошти будуть виділені на електрифікацію і нові проекти з відновлюваної енергетики.

Цей крок відбувається в той час, коли Вірменія намагається розірвати зв'язки зі своїм колишнім союзником, Росією, яка володіє більшою частиною її енергетичної мережі та інфраструктури, але не змогла втрутитися в ситуацію на тлі загострення конфронтації з сусіднім Азербайджаном у війні за Карабах.

Вірменія, яка фактично призупинила своє членство у військовому альянсі ОДКБ, очолюваному Росією, запросила американські війська на навчання в країні, направила допомогу Україні і навіть припустила, що може спробувати приєднатися до ЄС.

Фон дер Ляєн високо оцінила «заходи, які Вірменія вжила проти обходу наших санкцій проти Росії... Це свідчить про те, що Європейський Союз і Вірменія все більше зближуються в цінностях та інтересах».

«Ми вітаємо зусилля Вірменії в напрямку демократії, боротьби з корупцією та встановлення верховенства права», – заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в кулуарах п'ятничної зустрічі.

Фон дер Ляєн також підтримала пропозиції Вірменії, які передбачають перетворення країни на транспортний і торговельний вузол, відкриваючи зв'язки з такими сусідами, як Туреччина, а також з Азербайджаном, хоча він поки що відкидає план, запропонований Пашиняном. Уряд Азербайджану в Баку наполягає на створенні контрольованого Росією автомобільного і залізничного сполучення, яке б проходило через південь Вірменії.

Напередодні переговорів фон дер Ляєн розмовляла телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і намагалася запевнити його у продовженні співпраці з Брюсселем щодо «відновлюваних джерел енергії, транспортних сполучень, енергетичної безпеки та інших питань».

Раніше цього тижня Блінкен зробив попередження Азербайджану на тлі заяв Пашиняна про те, що країна може розпочати новий наступ на Вірменію. Блінкен заявив Алієву, що «немає жодних підстав для посилення напруженості на кордоні, і попередив, що агресивні дії і риторика з будь-якого боку підірвуть перспективи миру».

Нагадаємо, Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.