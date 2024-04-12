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У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров потрапив до лікарні з травмами ніг
фото з відкритих джерел

Машина вибухнула, коли колаборант Прозоров повернув ключ у замку запалювання

У Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров. Про це пишуть російські ЗМІ.

Машина вибухнула, коли Прозоров повернув ключ у замку запалювання. Як повідомляють видання, наразі зрадника госпіталізовано до лікарні з травмами ніг.

Як зазначають російські медіа, Слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство».

Зокрема, з 2014 року Прозоров сприяв силам РФ в отриманні інформації про перебіг АТО на сході України. Як сам неодноразово заявляв Василь в інтерв'ю, «рішення про співпрацю з російськими спецслужбами він ухвалив добровільно з ідеологічних мотивів».

Кілька років тому чоловік перебрався до Росії. Внесений до бази «Миротворець».

Нагадаємо, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року.

Раніше Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

До слова, у тимчасово окупованому Старобільську 1 квітня підірвали авто чергового колаборанта. Йдеться про колаборанта Валерія Чайку.

Читайте також: Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
Теги: колабораціонізм війна росія СБУ

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