У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
Машина вибухнула, коли колаборант Прозоров повернув ключ у замку запалювання
У Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров. Про це пишуть російські ЗМІ.
Машина вибухнула, коли Прозоров повернув ключ у замку запалювання. Як повідомляють видання, наразі зрадника госпіталізовано до лікарні з травмами ніг.
Як зазначають російські медіа, Слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство».
Зокрема, з 2014 року Прозоров сприяв силам РФ в отриманні інформації про перебіг АТО на сході України. Як сам неодноразово заявляв Василь в інтерв'ю, «рішення про співпрацю з російськими спецслужбами він ухвалив добровільно з ідеологічних мотивів».
Кілька років тому чоловік перебрався до Росії. Внесений до бази «Миротворець».
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довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року.
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