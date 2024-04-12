У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)

Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров потрапив до лікарні з травмами ніг

Машина вибухнула, коли колаборант Прозоров повернув ключ у замку запалювання

У Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров. Про це пишуть російські ЗМІ.

Машина вибухнула, коли Прозоров повернув ключ у замку запалювання. Як повідомляють видання, наразі зрадника госпіталізовано до лікарні з травмами ніг.

Як зазначають російські медіа, Слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство».

Зокрема, з 2014 року Прозоров сприяв силам РФ в отриманні інформації про перебіг АТО на сході України. Як сам неодноразово заявляв Василь в інтерв'ю, «рішення про співпрацю з російськими спецслужбами він ухвалив добровільно з ідеологічних мотивів».

Кілька років тому чоловік перебрався до Росії. Внесений до бази «Миротворець».

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