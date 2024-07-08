Ракетний удар по Україні: російські пропагандисти поширюють цинічний фейк про українську ППО

Після чергового терористичного ракетного удару по території України, зокрема по Києву, російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання у житлові будинки та дитячу лікарню «Охматдит» – це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У центрі пояснили, що насправді це черговий терористичний акт країни-агресорки. Армія окупантів цілеспрямовано била по українських містах, житлових будинках і дитячій лікарні. росіяни свідомо тероризують та вбивають українців.

«Якби не було ППО, кількість загиблих була б значно більшою, оскільки чимало ракет не долетіли до міст», – йдеться у повідоиленні.

У Центрі зазначили, що в результаті ракетних ударів по Україні вже є загиблі, і винен у цьому саме Путін, який свідомо віддає такі злочинні накази.

Нагадаємо, російські пропагандисти не приховують радощів з приводу масованої атаки росіян, яку вони влаштували сьогодні в Україні.

Так, Alex Parker Returns у своєму коментарі пошкодував, що ракета «впала не на основний корпус дитячої лікарні у Києві.

«Шкода, що збита ракета впала не на основний корпус «Охматдиту», де під виглядом дітей лікують всушників, а на господарську споруду у дворі», – позловтішався він.

Не відстала від нього і пропагандистка Юлія Вітязєва. «Схоже, українська ППО спеціально відпрацювала по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Хуторська пропаганда вже розносить фото та відео прильоту медустанови з криками «Орбан! Дивись, що роблять твої друзі! Загалом чергова провокація з далеким прицілом», – написала вона.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».

Також повідомлялося, сьогодні, 8 липня, Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО. У місті також є поранені.