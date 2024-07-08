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Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
Наслідки удару по лікарні
фото:ermak

Росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»

Сьогодні Росія знову обстріляла мирні міста України, зокрема дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». 

Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання фото 1

Російський пропагандист Володимир Соловйов відразу поширив кремлівський наратив. 

Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання фото 2

Водночас росіяни замовчують той факт, що сьогоднішні ракетні обстріли призвели до жертв серед мирного населення, зокрема дітей. Деякі російські пропагандистські канали відкрито хизуються ударом по дитячій лікарні. 

Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання фото 3

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» , там є постраждалі. 

Українська влада повідомляє про численні руйнування та постраждалих внаслідок атак по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську, Краматорську та інших містах.

Російська пропаганда намагається виправдати свої злочини, видаючи їх за військові успіхи та замовчуючи страждання цивільного населення.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. У  столиці спрацювали сили ППО. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Про це повідомляє міський голова Києва  Віталій Кличко.  ЗМІ повідомляють про евакуацію людей зі станції метро «Лукʼянівська». Станція наразі не працює.

Читайте також: Росія потужно обстріляла Київ ракетами: перші відомості про наслідки атаки

 

 

Теги: росія пропагандист населення влада військові армія пропаганда метро Віталій Кличко Володимир Соловйов

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