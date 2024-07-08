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Обстріл Кривого Рогу: росіяни влучили по адмінбудівлі, багато загиблих і поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Кривого Рогу: росіяни влучили по адмінбудівлі, багато загиблих і поранених
Росіяни влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків
фото: glavcom.ua

«Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», – зазначив Вілкул. 

 

 Сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну.  У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Про це повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він повідомив, що під час російської атаки влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків.

«Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», – зазначив Вілкул. 

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Теги: росія Олександр Вілкул росіяни

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