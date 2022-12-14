Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій

«Binance та іншим гравцям на ринку криптовалют потрібно посилити свої процедури»

Окупанти продовжують використовувати криптогаманці на Binance

За допомогою інструментів OSINT вдалося відстежити десятки російських військових, які продовжують використовувати криптогаманці на Binance. Про це повідомляє позивний «Щука», військовослужбовець ЗСУ, експерт з криптовалют у блозі на lb.ua

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Як повідомляє видання, «Російська Федерація та члени її воєнізованих формувань використовують слабкі місця у процедурах криптобіржі Binance, щоб уникнути санкцій і забезпечувати фінансування диверсійних груп», – повідомляє автор блогу.

«Очевидно, що Binance та іншим гравцям на ринку криптовалют потрібно посилити свої процедури, щоб виявляти серед своїх користувачів російських військових. Російська Федерація неодноразово показувала, що принципи свободи та прозорості сприймає як слабкість. Отже, відповідати на її спроби обійти закони та рішення ЄС потрібно більш жорстко у тому числі не лише на рівні урядів, але і на рівні корпоративних гравців», – підкреслює «Щука».

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Приклади виявлених військовослужбовців:

Даніл Чупраков (11.10.2000).110-й учбовий інженерно-саперний полк Росгвардії (в/ч 5134).

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Руслан Акрамов, 61-а окрема бригада морської піхоти (в/ч 38643). Бригада бере участь у війні проти України.

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Василій Краснобровов, 138-а окрема мотострілкова бригада (в/ч 02511). Підрозділи 138-ї бригади були розгромлені на Харківщині ще у березні, військові цієї частини «відзначилися» тим, що розстрілювали авто з мирними українцями.

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Владимир Голубев, боєць спецназу ГРУ, 22 бригада (в/ч:11659)

[email protected]

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Як раніше повідомлялося, «у жовтні цього року ЄС затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, міститься заборона на обслуговування криптоактивів громадян РФ – незалежно від суми активів».