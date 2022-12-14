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Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
«Binance та іншим гравцям на ринку криптовалют потрібно посилити свої процедури»
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують використовувати криптогаманці на Binance

За допомогою інструментів OSINT вдалося відстежити десятки російських військових, які продовжують використовувати криптогаманці на Binance. Про це повідомляє позивний «Щука», військовослужбовець ЗСУ, експерт з криптовалют у блозі на lb.ua

Як повідомляє видання, «Російська Федерація та члени її воєнізованих формувань використовують слабкі місця у процедурах криптобіржі Binance, щоб уникнути санкцій і забезпечувати фінансування диверсійних груп», – повідомляє автор блогу.

«Очевидно, що Binance та іншим гравцям на ринку криптовалют потрібно посилити свої процедури, щоб виявляти серед своїх користувачів російських військових. Російська Федерація неодноразово показувала, що принципи свободи та прозорості сприймає як слабкість. Отже, відповідати на її спроби обійти закони та рішення ЄС потрібно більш жорстко у тому числі не лише на рівні урядів, але і на рівні корпоративних гравців», – підкреслює «Щука». 

Приклади виявлених військовослужбовців:

Даніл Чупраков (11.10.2000).110-й учбовий інженерно-саперний полк Росгвардії (в/ч 5134).

Криптоалютний гаманець зареєстровано за телефоном +79815613378 

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій фото 1
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій фото 2

Руслан Акрамов, 61-а окрема бригада морської піхоти (в/ч 38643). Бригада бере участь у війні проти України. 

Криптовалютний гаманець зареєстровано за поштою [email protected]

Василій Краснобровов, 138-а окрема мотострілкова бригада (в/ч 02511). Підрозділи 138-ї бригади були розгромлені на Харківщині ще у березні, військові цієї частини «відзначилися» тим, що розстрілювали авто з мирними українцями. 

Криптовалютний гаманець зареєстровано за поштою [email protected]

Владимир Голубев, боєць спецназу ГРУ, 22 бригада (в/ч:11659)

[email protected]

79817774757

Як раніше повідомлялося, «у жовтні цього року ЄС затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, міститься заборона на обслуговування криптоактивів громадян РФ – незалежно від суми активів».

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Теги: військові окупанти

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