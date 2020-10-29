Росія доставила на Донбас черговий «гумконвой». Україна висловила протест



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Переміщення так званого гумконвою відбулося через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган»

Російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії через черговий «гумконвой», доставлений на окупований Донбас.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що з порушенням законодавства України, умов доставки гуманітарної допомоги, російська сторона незаконно перемістила так званий гуманітарний конвой в ОРДЛО.

Переміщення відбулося через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка».

При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур.

Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

Українська сторона також вимагає у подальшому направляти «гумконової» через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Нагадаємо, влітку МЗС також надсилало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбас.