Росія доставила на Донбас черговий «гумконвой». Україна висловила протест
Російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії через черговий «гумконвой», доставлений на окупований Донбас.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що з порушенням законодавства України, умов доставки гуманітарної допомоги, російська сторона незаконно перемістила так званий гуманітарний конвой в ОРДЛО.
Переміщення відбулося через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка».
При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур.
Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.
Українська сторона також вимагає у подальшому направляти «гумконової» через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.
Нагадаємо, влітку МЗС також надсилало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбас.