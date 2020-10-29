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    Росія доставила на Донбас черговий «гумконвой». Україна висловила протест

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    Переміщення так званого гумконвою відбулося через російські пункти пропуску &laquo;Донецьк&raquo; та &laquo;Матвєєв Курган&raquo; - Росія доставила на Донбас черговий «гумконвой». Україна висловила протест
    Переміщення так званого гумконвою відбулося через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган»

    Російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії через черговий «гумконвой», доставлений на окупований Донбас.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    Зазначається, що з порушенням законодавства України, умов доставки гуманітарної допомоги, російська сторона незаконно перемістила так званий гуманітарний конвой в ОРДЛО.

    Переміщення відбулося через російські  пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка».

    При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур.

    Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

    Українська сторона також вимагає у подальшому направляти «гумконової» через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

    Нагадаємо, влітку МЗС також надсилало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбас.

    МЗС Росія Донбас гумконвой дипломатичний конфлікт ОРДЛО протест Україна
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