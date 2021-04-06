В Білому домі прокоментували заяву Зеленського про важливість вступу України до НАТО

Рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс, зазначила Псакі

Рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи 6 квітня на прохання журналістів заяву президента Володимира Зеленського про важливість вступу України до НАТО для протистояння російській агресії.

За словами Псакі, Україна давно прагне членства в НАТО і піднімає це питання під час офіційних переговорів.

«Стосовно України, ми надаємо їй рішучу підтримку,... але це рішення ухвалює НАТО», – наголосила вона.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Також 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Зеленський закликав НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.